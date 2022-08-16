Дороги катастрофически затопило в Калининском районе Новосибирска после ливня 13 августа: пожарные спасли 50 водителей из затопленных автомобилей. Начальник департамента транспорта и дорожно-устроительного комплекса мэрии Константин Васильев признал, что ливневая канализация «не в полном объеме справляется со своей работой».
«Когда проходили последние дожди мы были готовы, и вся техника у нас была готова. Мы находились в местах подтоплений, которые мы постоянно контролируем. Вынуждены были даже открывать колодцы, чтобы прием воды производился быстрее, и вода уходила с дороги. Но определенные моменты были с задержкой ухода воды. Но они были не критичны... Простой не такой большой был. Остановки транспорта зачастую у нас не происходит», - доложил Константин Васильев мэру Анатолию Локтю на аппаратном совещании 16 августа, сказав, что паузы «измеряются в минутах, может быть в десятках минут».
Мэр не согласился с его оценкой и назвал проблему «системной». «Второй раз за это лето мы видим подтопление развязки 5-6 микрорайонов, там, где несколько улиц сходятся звездой. Усматриваю следующие причины: мы сделали улицу Мясниковой. И если раньше потоки воды распределялись на грунт, то сейчас они по ул. Мясниковой они как по лотку добавляются к тем, что идут по ул. Курчатова и другим улицам. В результате мы имеем то, что имеем. Это не шуточное дело, когда на час останавливается движение транспорта на этой развязке», - заявил Анатолий Локоть.
Теперь департаменту транспорта и дорожно-устроительного комплекса мэрии совместно с администрацией Калининского района поручено разработать «техническое решение» проблемы.
Увы, как было сказано на совещании, пик строительства ливневой канализации в Новосибирске пришелся на 1970-80-е годы. За последнее десятилетие город сильно вырос, много объектов прибавилось, но ливневая канализация не развивалась такими бурными темпами, как строительство.
Сейчас в хозяйственном ведении МУП «Метро МиР» находится 362 км ливневой канализации. Еще 25 км в стадии оформления в муниципальную собственность, как бесхозные объекты.