Мэр не согласился с его оценкой и назвал проблему «системной». «Второй раз за это лето мы видим подтопление развязки 5-6 микрорайонов, там, где несколько улиц сходятся звездой. Усматриваю следующие причины: мы сделали улицу Мясниковой. И если раньше потоки воды распределялись на грунт, то сейчас они по ул. Мясниковой они как по лотку добавляются к тем, что идут по ул. Курчатова и другим улицам. В результате мы имеем то, что имеем. Это не шуточное дело, когда на час останавливается движение транспорта на этой развязке», - заявил Анатолий Локоть.