atas.info
ГлавноеВсе новости
Ограждение начали устанавливать на Вокзальной магистрали в Новосибирске

Ограждение начали устанавливать на Вокзальной магистрали в Новосибирске

Вчера, 15:00
Фото: Сибкрай.ru
На Вокзальной магистрали Новосибирска начали устанавливать забор прямо перед живой изгородью несмотря на то, что ограждение не собирались ставить для улучшения облика города перед МЧМ-2023.

Напомним, что изначально убрали почти все парковки для выделенной полосы общественного транспорта, а на их месте разбили клумбы и газоны. Власти тогда заявляли, что они победили «кладбищенские оградки» почти в самом центре города.

Однако недавно выяснилось, что там начали монтировать новый забор. В связи с этим возник вопрос – зачем тогда было убирать парковки.

В одном из бизнес центров сайту Сибкрай.ru заявили, что это их инициатива. Разрешение поставить ограждение получено у начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска Алексея Драбкина.

Материалы по теме
Более тысячи кустарников кизильника высадили на Вокзальной магистрали в НовосибирскеНа Вокзальной магистрали Новосибирска для равновесия устанавливают скамейки на камниСтаю крыс уничтожили на Вокзальной магистрали в Новосибирске
#Новости#Вокзал#Новосибирск#Город#Александр Кондратьев
Подпишитесь
Рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ 2022 стал известен в Новосибирске
Сегодня, 12:44
В Новосибирске ЧВК «Вагнер» ищет добровольцев за 240 000 рублей в месяц
Вчера, 08:39
Автопробег против строительства мусорного полигона стартовал в Новосибирске
Сегодня, 12:14
Полиция нашла пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку
Сегодня, 08:34
Первым снегом может засыпать Новосибирск в сентябре 2022 года
Жителей Новосибирска ожидает первый снег в 2022 году уже в сентябре. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов популярных онлайн сервисов.
Вчера, 11:34
Выплаты по 3 000 рублей на подготовку к школе получат семьи в Новосибирске
Вчера, 08:21