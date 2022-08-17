Напомним, что изначально убрали почти все парковки для выделенной полосы общественного транспорта, а на их месте разбили клумбы и газоны. Власти тогда заявляли, что они победили «кладбищенские оградки» почти в самом центре города.
Однако недавно выяснилось, что там начали монтировать новый забор. В связи с этим возник вопрос – зачем тогда было убирать парковки.
В одном из бизнес центров сайту Сибкрай.ru заявили, что это их инициатива. Разрешение поставить ограждение получено у начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска Алексея Драбкина.