В Новосибирской области шквальный рост заражений COVID-19: один человек скончался

За последние сутки в Новосибирской области заражение коронавирусом подтверждено у 249 человек, из них 35 детей, сообщили в среду, 17 августа в региональном оперативном штабе.
От последствий коронавирусной инфекции скончался 52-летний мужчина, таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 5 702.
В инфекционные отделения больниц госпитализировано 567 пациентов, в отделениях реанимации лежат 33 человека. На ИВЛ – 7 пациентов.
С симптомами ОРВИ к врачам за минувшие сутки обратились 4 148 новосибирцев.