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В Новосибирской области шквальный рост заражений COVID-19: один человек скончался

В Новосибирской области шквальный рост заражений COVID-19: один человек скончался

Вчера, 15:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано 249 новых случаев заражения коронавирусом. В инфекционном стационаре скончался 52-летний пациент

За последние сутки в Новосибирской области заражение коронавирусом подтверждено у 249 человек, из них 35 детей, сообщили в среду, 17 августа в региональном оперативном штабе.

От последствий коронавирусной инфекции скончался 52-летний мужчина, таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 5 702.

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В инфекционные отделения больниц госпитализировано 567 пациентов, в отделениях реанимации лежат 33 человека. На ИВЛ – 7 пациентов.

С симптомами ОРВИ к врачам за минувшие сутки обратились 4 148 новосибирцев.

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