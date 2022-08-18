Мэр Новосибирска высказался за демонтаж железного забора на Вокзальной магистрали

"Работы проводятся частным инвестором, надеемся, что это временное решение, и после того, как будет высажена живая изгородь, ее сегодня там нет, мы вернемся к вопросу убрать это железное ограждение", - сказал Анатолий Локоть. В качестве примера он привел участок Вокзальной магистрали, примыкающий к площади Гарина-Михайловского, где живая изгородь уже высажена.