atas.info
ГлавноеВсе новости
Мэр Новосибирска высказался за демонтаж железного забора на Вокзальной магистрали

Мэр Новосибирска высказался за демонтаж железного забора на Вокзальной магистрали

Сегодня, 14:51
Фото: t.me/baranovmovie
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что он против появления в городе железных заборов, отгораживающих тротуар от проезжей части. По словам главы муниципалитета, ограду уберут, как только власти будут готовы высадить на этом месте живую изгородь

Железный забор на Вокзальной магистрали, отделяющий тротуар от проезжей части, будет убран. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в четверг, 18 августа. По словам мэра, он противник появления таких ограждений, которые горожане прозвали "могильными оградками". С одной стороны, заявил глава муниципалитета, они портят внешний вид города, с другой – мешают механизированной уборке тротуаров.

"Работы проводятся частным инвестором, надеемся, что это временное решение, и после того, как будет высажена живая изгородь, ее сегодня там нет, мы вернемся к вопросу убрать это железное ограждение", - сказал Анатолий Локоть. В качестве примера он привел участок Вокзальной магистрали, примыкающий к площади Гарина-Михайловского, где живая изгородь уже высажена.

Железный забор на одной из главных улиц Новосибирска начали монтировать несколько дней назад. Установка такого ограждения вызвала волну возмущения в социальных сетях.

Материалы по теме
В Новосибирске поймали похитителей чугунного забора «Берёзовой рощи»В центре Новосибирска автобус №5 снес металлический забор и врезался в березуПьяный водитель «Мазды» в Новосибирске влетел в столб и в металлический забор
#Новости#Новосибирск#Мэр#2022#Благоустройство#Локоть#Дороги##2#Артем Шершнев#Город
Подпишитесь
Рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ 2022 стал известен в Новосибирске
Сегодня, 12:44
В Новосибирске ЧВК «Вагнер» ищет добровольцев за 240 000 рублей в месяц
Вчера, 08:39
Автопробег против строительства мусорного полигона стартовал в Новосибирске
Сегодня, 12:14
Полиция нашла пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку
Сегодня, 08:34
Первым снегом может засыпать Новосибирск в сентябре 2022 года
Жителей Новосибирска ожидает первый снег в 2022 году уже в сентябре. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов популярных онлайн сервисов.
Вчера, 11:34
Выплаты по 3 000 рублей на подготовку к школе получат семьи в Новосибирске
Вчера, 08:21