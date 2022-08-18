Мэрия Новосибирска намерена препятствовать застройке территории Военного городка

"У нас остается механизм влияния на то, по каким правилам должна продолжаться застройка. Это принятие соответствующих документов по градостроительству. Эти документы у нас сегодня существуют, и в соответствии с законодательством кто-бы из застройщиков не был, кто-бы не приступил к застройке, он обязан считаться с нашей документацией. Изменять назначение земли нельзя", - заявил мэр Анатолий Локоть в четверг, 18 августа в ходе онлайн-встречи с журналистами.