Мэрия Новосибирска намерена препятствовать застройке территории Военного городка

Мэрия Новосибирска не может повлиять на планы акционерного общества "Дом.рф" по продаже на торгах в 4 квартале текущего года трех земельных участков на территории бывшего 17 военного городка в Октябрьском районе. Однако городские власти намерены максимально препятствовать возведению жилья там, где назначение земли этого не позволяет.
"У нас остается механизм влияния на то, по каким правилам должна продолжаться застройка. Это принятие соответствующих документов по градостроительству. Эти документы у нас сегодня существуют, и в соответствии с законодательством кто-бы из застройщиков не был, кто-бы не приступил к застройке, он обязан считаться с нашей документацией. Изменять назначение земли нельзя", - заявил мэр Анатолий Локоть в четверг, 18 августа в ходе онлайн-встречи с журналистами.
Локоть подчеркнул, что Министерство обороны РФ отказалось от первоначальных планов по передаче территории Военного городка городу. Ранее под эти обещания был разработан план реновации исторической территории, который предусматривал инвестиции в районе 80-120 мин рублей.
Летом 2022 года стало известно, что федеральная компания "Дом.рф" подготовила к продаже три земельных участка общей площадью около 18 гектаров. В состав лотов входят как пустыри, так и здания, относящиеся к комплексу военного городка, но пока еще не признанные историческими памятниками. Однако в ряде случаев предполагаемое строительство будет идти в непосредственной близости от объектов культурного наследия.
Военный городок находится в Октябрьском районе Новосибирска и здесь расположено несколько десятков зданий постройки начала XX века – казармы, офицерские дома, административные сооружения. Значительную часть зданий военные покинули после 2005 года, соединения были перемещены в район полигона Шилово. Большинство строений признаны памятниками архитектуры регионального значения, находятся в неудовлетворительном состоянии и продолжают разрушаться.