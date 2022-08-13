Ранее стало известно, что федеральная компания "Дом.рф" подготовила к продаже три земельных участка общей площадью около 18 гектаров. В состав лотов входят как пустыри, так и здания, относящиеся к комплексу военного городка, но пока еще не признанные историческими памятниками. Однако в ряде случаев предполагаемое строительство будет идти в непосредственной близости от объектов культурного наследия.