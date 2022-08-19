Белая пелена накрыла Новосибирск утром, но сейчас туман начал потихоньку рассеиваться. Дымка скрыла верхние этажи жилых домов, но видимость ближе к дорогам была не плохая. Больше всего атмосферное явление окутало три моста над рекой Обь.
Судя по онлайн-табло Толмачево, плохие метеоусловия никак не повлияли на расписание полетов и вылетов самолетов. Аэропорт работает в штатном режиме.
При этом в Новосибирской области сохранится дождливая погода на всех ближайших выходных. Ожидаются ночные заморозки до +8…+5 градусов, а днем понижение температуры в пределах +18…+13 градусов.
Напомним, жителей Новосибирска ожидает первый снег в 2022 году уже в сентябре. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов популярных онлайн сервисов.