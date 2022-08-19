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Скончался водитель маршрутки, попавшей в ДТП под Новосибирском

Сегодня, 12:49
Фото: ГУ МВД
Водитель маршрутного такси, который перевозил жителей Славгорода и попал в ДТП на территории Ордынского района Новосибирской области, скончался в больнице. Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения региона.

Напомним, что авария произошла поздно вечером на трассе К-17Р «Новосибирск - Кочки - Павлодар». Водитель 40-ка лет управлял грузовиком Howo. На 92-м километре автодороги фура совершала разворот и столкнулась с микроавтобусом Mersedes Benz Sprinter под управлением 62-летнего мужчины. 

В маршрутке были 10 пассажиров – всех их увезли в больницу. Позже выяснилось, что водитель Mersedes осуществлял нелегальную перевозку пассажиров. 

«Пациент, состояние которого оценивалось как крайне тяжелое, вчера умер в реанимации», - сообщили 19 августа, «МК в Новосибирске» в пресс-службе регионального минздрава. 

Напомним, что в результате происшествия были травмированы жители Алтайского края: водитель микроавтобуса и 7 женщин - пассажиров: 1955, 1960, 1961, 1966, 1968, 1971 и 1974 годов рождения, которые получили травмы различной степени тяжести. 

#Эмилия Каплунская#Новосибирская область#ДТП#Транспорт#Происшествия#Общество##2
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