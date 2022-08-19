Напомним, что авария произошла поздно вечером на трассе К-17Р «Новосибирск - Кочки - Павлодар». Водитель 40-ка лет управлял грузовиком Howo. На 92-м километре автодороги фура совершала разворот и столкнулась с микроавтобусом Mersedes Benz Sprinter под управлением 62-летнего мужчины.
В маршрутке были 10 пассажиров – всех их увезли в больницу. Позже выяснилось, что водитель Mersedes осуществлял нелегальную перевозку пассажиров.
«Пациент, состояние которого оценивалось как крайне тяжелое, вчера умер в реанимации», - сообщили 19 августа, «МК в Новосибирске» в пресс-службе регионального минздрава.
Напомним, что в результате происшествия были травмированы жители Алтайского края: водитель микроавтобуса и 7 женщин - пассажиров: 1955, 1960, 1961, 1966, 1968, 1971 и 1974 годов рождения, которые получили травмы различной степени тяжести.