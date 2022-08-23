«H&M открыли утром, но народу сейчас практически нет. Об этом ведь не объявляли, поэтому никто не знал, когда это случится. Новость разлетится и все прибегут. Цены конечно на некоторые товары остались прежними, на часть вообще выше обычного», - рассказала Atas.info одна из покупательниц Анастасия.
Представитель ТРЦ уточнила, что в магазине H&M как таковой распродажи нет. Бренд ликвидирует остатки товаров без скидок.
«Магазин только сегодня открыли, а когда закроют снова неизвестно. Это произойдет, когда распродадут весь ассортимент», - отметили в «Галерее».
Напомним, в середине лета 2022 года H&M объявил об уходе из России из-за «операционных проблем и непредсказуемого будущего». H&M Group обещала устроить финальную распродажу в августе – слово сдержали.
Ранее, в начале июля огромный интерес россиян привлекла финальная онлайн распродажа товаров IKEA.