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Магазин H&M снова открыли в ТРЦ «Галерея Новосибирск» - началась финальная распродажа

Сегодня, 12:30
Фото: atas.info
Представители бренда молодежной одежды H&M выполнили обещание и открыли магазин в ТРЦ «Галерея Новосибирск» во вторник, 23 августа 2022 года. Эту информацию подтвердили Atas.info первые покупатели и сотрудники торгового центра. Началась распродажа оставшихся товаров.
«H&M открыли утром, но народу сейчас практически нет. Об этом ведь не объявляли, поэтому никто не знал, когда это случится. Новость разлетится и все прибегут. Цены конечно на некоторые товары остались прежними, на часть вообще выше обычного», - рассказала Atas.info одна из покупательниц Анастасия.

Представитель ТРЦ уточнила, что в магазине H&M как таковой распродажи нет. Бренд ликвидирует остатки товаров без скидок.

«Магазин только сегодня открыли, а когда закроют снова неизвестно. Это произойдет, когда распродадут весь ассортимент», - отметили в «Галерее».

Напомним, в середине лета 2022 года H&M объявил об уходе из России из-за «операционных проблем и непредсказуемого будущего». H&M Group обещала устроить финальную распродажу в августе – слово сдержали. 

Ранее, в начале июля огромный интерес россиян привлекла финальная онлайн распродажа товаров IKEA.

 

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