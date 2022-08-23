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В самом опасном водоеме Новосибирска нашли труп мужчины

Сегодня, 16:02
Фото: 2GIS
Спасатели обнаружили тело человека в Юго-Западном котловане Новосибирска – оно пролежало в воде продолжительное время. Информацию предоставил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.
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Смерть

«Был найден погибший в карьере Юго-Западном, но смерть наступила давно. Объявлений о пропавшем не было, а обнаружен он был при патрулировании», - сказал Куценко.

Данные о найденном трупе были переданы правоохранительным органам. Экспертам предстоит установить, утонул этот человек или погиб по другой причине. 

Стоит отметить, что котлован рядом с Юго-Западным жилмассивом, заполненный водой считается самым опасным в Новосибирске – там очень часто тонут люди, потому что на дне водоема прячется арматура и другие стройматериалы, а также резко увеличивается глубина, бьют подводные ключи и появляются воронки. 

Озеро представляет собой заполненный водой карьер, образованный примерно в одно время с Юго-Западным жилмассивом. Отсюда для осушения находившегося рядом болота велась добыча песка — всего было извлечено 600 тысяч кубометров, после чего на поверхность вышли грунтовые воды, которые начали заполнять карьер.

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