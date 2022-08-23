Стоит отметить, что котлован рядом с Юго-Западным жилмассивом, заполненный водой считается самым опасным в Новосибирске – там очень часто тонут люди, потому что на дне водоема прячется арматура и другие стройматериалы, а также резко увеличивается глубина, бьют подводные ключи и появляются воронки.