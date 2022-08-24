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"Дистант не рассматриваем": глава Минобра прокомментировал начало учебного года-2022

Сегодня, 13:05
Фото: 1MI
Школы Новосибирска и области не планируется переводить на дистанционное обучение в 2022 году. На фоне роста заболеваемости коронавирусом могут быть приняты другие решения, сообщил министр образования Сергей Федорчук

С 1 сентября 2022 года в школах Новосибирской области будут действовать "докоронавирусные правила" организации учебного процесса,  заявил глава регионального Министерства образования Сергей Федорук. Но ряд мер, направленных на ограничение возможного распространения коронавирусной инфекции, будет сохранен.

"Мы сохраняем термометрию на входе в школу, всех учителей накануне учебного года мы протестируем, мы сохраняем все санитарные меры, будем проводить влажные и иные виды уборок между сменами, перед сменами, после смен",  - сообщил Сергей Федорчук в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте", подчеркнув, что пока никаких дополнительных ограничений вводить не планируется.

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Если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться, министр не исключил принятия оперативных решений. Однако подчеркнул, что "дистант пока мы даже не рассматриваем".

Ранее мы рассказывали о том, как какие новшества ждут учеников с 1 сентября.

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