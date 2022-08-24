"Дистант не рассматриваем": глава Минобра прокомментировал начало учебного года-2022

"Мы сохраняем термометрию на входе в школу, всех учителей накануне учебного года мы протестируем, мы сохраняем все санитарные меры, будем проводить влажные и иные виды уборок между сменами, перед сменами, после смен", - сообщил Сергей Федорчук в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте", подчеркнув, что пока никаких дополнительных ограничений вводить не планируется.