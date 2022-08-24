atas.info
ГлавноеВсе новости

Двое врачей вышли на выдачу инсулина после жалоб пациентов в Новосибирске

Сегодня, 13:20
Фото: Поликлиника №21
Руководство поликлиники №21 Кировского района Новосибирска привлекло к выдаче инсулина двух сотрудников. Вчера, 23 августа, пациенты с диабетом пожаловались в редакцию Atas.info на длительное ожидание препарата.

Новосибирцы рассказали, что раздачей льготных лекарств на этой неделе занималась медик почетного возраста, которой якобы никак не удавалось сладить с компьютером. Из-за этого работа эндокринологического отделения сильно тормозилась, а к полудню набегала очередь до 20 человек. Отмечалось также, что почти все ожидающие по итогу уходили домой без инсулина.

«У нас есть другие данные по выгрузке, которые занесены в наши программы. За два дня выдано 155 рецептов на льготные лекарства – это большое количество. Также хочу отметить про нашу сотрудницу, которую пациенты приняли за «старушку», не умеющую работать за компьютером. Так вот, это было не тактично на мой взгляд. Эта медсестра средних лет, работает у нас давно и совсем справляется», - пояснила Atas.info главврач поликлиники №21 Татьяна Бугай.

Она добавила, что сегодня, 24 августа, в поликлинике усилили выдачу препаратов. К этой работе привлекли двух сотрудников. Все пациенты с диабетом, астмой и другими заболеваниями продолжают получать лекарства в штатном режиме.

Фото: герой публикации
«Утром выстроилась снова очередь из 15 человек, но выдавали уже всё очень быстро. Получила через несколько минут партию инсулина – хватит аж до зимы. Когда вышла, кресла практически опустели, «ждуны» разошлись довольные с лекарствами по домам», - рассказала одна из пациенток больницы.

Татьяна Бугай напомнила, что на выдачу льготных препаратов можно записаться онлайн на сайте reg.nso.ru. После консультации с врачом пациент получит электронный рецепт, с которым можно обратиться в аптечный пункт и получить лекарство.

Читайте также:
Новосибирцы пожаловались главе СК РФ о невыдаче инсулина детям с диабетомБольную сахарным диабетом женщину убеждают сделать прививку от коронавирусаВ новосибирском кафе женщине с диабетом не продали воду из-за отсутствия QR-кода
#Алина Шефер#Новосибирск#Врач#Диабет#Общество
Подпишитесь
Гимн и поднятие флага – как будут учиться школьники в Новосибирске 1 сентября
Сегодня, 12:37
Синоптик Вильфанд предрек заморозки до -3 в Новосибирской области
Сегодня, 10:45
Сибирячка из журнала MAXIM: красивые девушки не обязательно шлюхи
Сегодня, 12:43
Главного режиссера театра «Глобус» в Новосибирске уволили спустя 18 лет работы
В Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» уволился главный режиссер Алексей Крикливый. Он отработал на этом посту 18-лет.
Вчера, 20:36
Сотни людей стоят второй день в очереди за покупками в H&M в Новосибирске
Сегодня, 13:12
Вице-премьер РФ потребовал объяснить причину срыва сроков стройки ЛДС в Новосибирске
Вчера, 15:19