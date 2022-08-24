Двое врачей вышли на выдачу инсулина после жалоб пациентов в Новосибирске

Новосибирцы рассказали, что раздачей льготных лекарств на этой неделе занималась медик почетного возраста, которой якобы никак не удавалось сладить с компьютером. Из-за этого работа эндокринологического отделения сильно тормозилась, а к полудню набегала очередь до 20 человек. Отмечалось также, что почти все ожидающие по итогу уходили домой без инсулина.
«У нас есть другие данные по выгрузке, которые занесены в наши программы. За два дня выдано 155 рецептов на льготные лекарства – это большое количество. Также хочу отметить про нашу сотрудницу, которую пациенты приняли за «старушку», не умеющую работать за компьютером. Так вот, это было не тактично на мой взгляд. Эта медсестра средних лет, работает у нас давно и совсем справляется», - пояснила Atas.info главврач поликлиники №21 Татьяна Бугай.
Она добавила, что сегодня, 24 августа, в поликлинике усилили выдачу препаратов. К этой работе привлекли двух сотрудников. Все пациенты с диабетом, астмой и другими заболеваниями продолжают получать лекарства в штатном режиме.
«Утром выстроилась снова очередь из 15 человек, но выдавали уже всё очень быстро. Получила через несколько минут партию инсулина – хватит аж до зимы. Когда вышла, кресла практически опустели, «ждуны» разошлись довольные с лекарствами по домам», - рассказала одна из пациенток больницы.
Татьяна Бугай напомнила, что на выдачу льготных препаратов можно записаться онлайн на сайте reg.nso.ru. После консультации с врачом пациент получит электронный рецепт, с которым можно обратиться в аптечный пункт и получить лекарство.