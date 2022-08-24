Двое врачей вышли на выдачу инсулина после жалоб пациентов в Новосибирске

Новосибирцы рассказали, что раздачей льготных лекарств на этой неделе занималась медик почетного возраста, которой якобы никак не удавалось сладить с компьютером. Из-за этого работа эндокринологического отделения сильно тормозилась, а к полудню набегала очередь до 20 человек. Отмечалось также, что почти все ожидающие по итогу уходили домой без инсулина.