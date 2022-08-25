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В Новосибирске кондуктор автобуса №29 обозвала пассажирку шизофреничкой

Сегодня, 12:13
Фото: героини публикации Ирины Бунаковой
Жительница Новосибирска Ирина пожаловалась на кондуктора автобуса №29, которая её оскорбила. Она обозвала женщину шизофреничкой из-за слегка порванной купюры.

Пассажирка зашла в автобус со своим ребенком и протянула кондуктору 50-рублевую банкноту, но она её принимать не стала. Якобы купюра была в неприемлемом виде.

«Кондуктор вела себя неадекватно – сразу начала грубить и материться. Я расплатилась банковской картой, но билет не получила. Когда попросила его предоставить, она на весь салон раскричалась, что я шизофреничка и нарожавшая», - рассказала сибирячка Ирина Бунакова.

Женщина после случившегося вышла из автобуса на следующей остановке. Хотела пожаловаться на кондуктора начальству, но дозвониться не смогла. 

#Алина Шефер#Общество#Пассажирский транспорт#Новосибирск
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