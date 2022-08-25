В Новосибирске кондуктор автобуса №29 обозвала пассажирку шизофреничкой

Пассажирка зашла в автобус со своим ребенком и протянула кондуктору 50-рублевую банкноту, но она её принимать не стала. Якобы купюра была в неприемлемом виде.
«Кондуктор вела себя неадекватно – сразу начала грубить и материться. Я расплатилась банковской картой, но билет не получила. Когда попросила его предоставить, она на весь салон раскричалась, что я шизофреничка и нарожавшая», - рассказала сибирячка Ирина Бунакова.
Женщина после случившегося вышла из автобуса на следующей остановке. Хотела пожаловаться на кондуктора начальству, но дозвониться не смогла.