Под Новосибирском мужчина устроил ДТП и обнаженное шоу для очевидцев

Мужчина врезался во встречный автомобиль, когда пропустил поворот в посёлок Витаминка. Ошарашенный от происходящего он выше из машины, упал в траву, где начал «биться в конвульсиях». К нему на помощь побежали другие водители, а он ринулся бежать от них в лес. Шоу на этом не закончилось.