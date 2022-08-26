atas.info
ГлавноеВсе новости

Под Новосибирском мужчина устроил ДТП и обнаженное шоу для очевидцев

Сегодня, 14:28
Фото: Инцидент Новосибирск/ВК
Новосибирец устроил самое абсурдное ДТП 2022 года на станции «Мочище» под Новосибирском. Сначала спровоцировал ДТП, а потом довел до истерики очевидцев аварии неадекватным обнаженным спектаклем.

Мужчина врезался во встречный автомобиль, когда пропустил поворот в посёлок Витаминка. Ошарашенный от происходящего он выше из машины, упал в траву, где начал «биться в конвульсиях». К нему на помощь побежали другие водители, а он ринулся бежать от них в лес. Шоу на этом не закончилось.

Через несколько минут виновник ДТП объявился, но уже полностью раздетый. Он попытался угнать чужую машину, но его остановили и передали полиции.

«В настоящее время на месте работает экипаж ОБ ДПС ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сказала Старший инспектор пропаганды БДД ГУ МВД России по Новосибирской области Анна Варновская.
Онаниста на велосипеде заметили в Первомайском сквере Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Сверкала грудью: голая девушка прокатилась по ночному НовосибирскуИнтеллектуально разгрузиться: зачем нудисты ходят на «голый» пляж в НовосибирскеЖителя Новосибирска оштрафуют за голый проезд на капоте машины
#Алина Шефер#Новосибирская область#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Автомобиль#Голый#Мужчина
Подпишитесь
Андрей Малахов оценил костюм губернатора Травникова в ходе вручения премий НГС
Вчера, 20:27
Стела солдатам разрушается в Новосибирске - военная прокуратура в 100 м
Сегодня, 15:15
Модель из Новосибирска воспитывает внебрачного сына от убитого депутата Горсовета
Сегодня, 15:12
"Стыд и позор": власти проигнорировали сход жителей Хилокского микрорайона
Сегодня, 16:47
В Новосибирске могут включить отопление уже через два дня
Теплоснабжение может поступить в дома Новосибирска через пару дней, если горожане оформят заявку на раннее подключение отопления. Информацию предоставили в Сибирской генерирующей компании (СГК).
Сегодня, 13:02