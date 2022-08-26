Под Новосибирском мужчина устроил ДТП и обнаженное шоу для очевидцев

Мужчина врезался во встречный автомобиль, когда пропустил поворот в посёлок Витаминка. Ошарашенный от происходящего он выше из машины, упал в траву, где начал «биться в конвульсиях». К нему на помощь побежали другие водители, а он ринулся бежать от них в лес. Шоу на этом не закончилось.
Через несколько минут виновник ДТП объявился, но уже полностью раздетый. Он попытался угнать чужую машину, но его остановили и передали полиции.
«В настоящее время на месте работает экипаж ОБ ДПС ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сказала Старший инспектор пропаганды БДД ГУ МВД России по Новосибирской области Анна Варновская.