В Новосибирске могут включить отопление уже через два дня

В энергоснабжающей компании уточнили, что днем пока жаркая погода, а вот ночью температура доходит до нуля градусов, поэтому некоторым горожанам требуется отопление – тем, у кого холодный дом, плохие окна или по иным причинам.
Техническая возможность раннего подключения есть у большинства домов города, но по отдельным объектам досрочная подача тепла пока может быть недоступна. Это связано с большими объемами капитального и текущего ремонта.
Заявку на раннее подключение можно отправить в теплосетевое подразделение СГК. Подача тепла происходит только по решению всех собственников дома.