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В Новосибирске могут включить отопление уже через два дня

Сегодня, 13:02
Фото: 1MI
Теплоснабжение может поступить в дома Новосибирска через пару дней, если горожане оформят заявку на раннее подключение отопления. Информацию предоставили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

В энергоснабжающей компании уточнили, что днем пока жаркая погода, а вот ночью температура доходит до нуля градусов, поэтому некоторым горожанам требуется отопление – тем, у кого холодный дом, плохие окна или по иным причинам.

Техническая возможность раннего подключения есть у большинства домов города, но по отдельным объектам досрочная подача тепла пока может быть недоступна. Это связано с большими объемами капитального и текущего ремонта.

Заявку на раннее подключение можно отправить в теплосетевое подразделение СГК. Подача тепла происходит только по решению всех собственников дома. 

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#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Отопление#Город#Дом#СГК#Всегда актуально
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