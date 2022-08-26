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Жители Затулинки в Новосибирске пожаловались на жуткую вонь

Сегодня, 10:29
Фото: 1MI
Сильный едкий запах гниющей плоти несколько дней витает в воздухе над Затулинкой в Новосибирске. Об этом рассказывают в соцсетях жители ЖК «Матрешкин двор».

Вонь, с их слов, появилась утром 24 августа. Она настолько едкая, что оседает на одежде и от неё свербит в носу.

«Как назло эта неделя выдалась жаркой, но окна мы не можем открыть, не можем нормально погулять в последние дни лета. Сразу этот неприятный запах чувствуется. Все соседи думают, что вонь идет от завода по производству кормов для животных», - рассказала местная жительница Atas.info.

По данным с карт мониторинга воздуха, в Кировском районе благоприятная обстановка. Только в районе Оби на левом берегу качество 4 из 10 на 26 августа.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск
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