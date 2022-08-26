Вонь, с их слов, появилась утром 24 августа. Она настолько едкая, что оседает на одежде и от неё свербит в носу.
«Как назло эта неделя выдалась жаркой, но окна мы не можем открыть, не можем нормально погулять в последние дни лета. Сразу этот неприятный запах чувствуется. Все соседи думают, что вонь идет от завода по производству кормов для животных», - рассказала местная жительница Atas.info.
По данным с карт мониторинга воздуха, в Кировском районе благоприятная обстановка. Только в районе Оби на левом берегу качество 4 из 10 на 26 августа.