Новосибирец поймал огромную 7-килограммовую щуку в Томской области

Промысел мужчина осуществлял в Оби. Улов в тот день был богатый, но запомнилась больше всего 7-килограммовая щука. Рыбак рассказал, что вытягивал тяжеловеса он около 20 минут. На крючок новосибирца также попались огромные щуки и судаки.
«Вот он первый трофейный выезд, это продолжение первой части, щуки 3,5/7,7 / судаки 4 /3 кг ну и до 3х кг», - написал новосибирец.
Однако после счастливой удачи, рыбак все же отпустил свою добычу. Перед этим сибиряк успел сделать несколько памятных фотографий.
Напомним, ранее другой рыбак выловил щуку-гиганта в 11 кг под Новосибирском. Мужчина признался, что домой довез только щук поменьше. А этого гиганта отпустил обратно в воду.