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Новосибирец поймал огромную 7-килограммовую щуку в Томской области

Сегодня, 11:40
Фото: 1MI
Житель Новосибирска Павел Андреев выловил большую щуку на территории Томской области. Своим уловом он поделился в группе «Рыбалка в Новосибирске» ВКонтакте.
Фото: Рыбалка в Новосибирске

Промысел мужчина осуществлял в Оби. Улов в тот день был богатый, но запомнилась больше всего 7-килограммовая щука. Рыбак рассказал, что вытягивал тяжеловеса он около 20 минут. На крючок новосибирца также попались огромные щуки и судаки.

«Вот он первый трофейный выезд, это продолжение первой части, щуки 3,5/7,7 / судаки 4 /3 кг ну и до 3х кг», - написал новосибирец. 

Однако после счастливой удачи, рыбак все же отпустил свою добычу. Перед этим сибиряк успел сделать несколько памятных фотографий.  

Напомним, ранее другой рыбак выловил щуку-гиганта в 11 кг под Новосибирском. Мужчина признался, что домой довез только щук поменьше. А этого гиганта отпустил обратно в воду.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Новосибирская область#2022#Новосибирск#Россия
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