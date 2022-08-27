Новосибирец поймал огромную 7-килограммовую щуку в Томской области

Промысел мужчина осуществлял в Оби. Улов в тот день был богатый, но запомнилась больше всего 7-килограммовая щука. Рыбак рассказал, что вытягивал тяжеловеса он около 20 минут. На крючок новосибирца также попались огромные щуки и судаки.