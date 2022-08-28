Мэрия перечислила самые переполненные школы в Новосибирске

Число учащихся превышало в учебном году 2021/2022 почти в 20 школах. Это МБОУ СОШ № 82, МБОУ СОШ № 207, МАОУ СОШ № 211 им. Л. И. Сидоренко, МБОУ СОШ № 182 с углубленным изучением литературы и математики, МАОУ СОШ № 217, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 86, МБОУ СОШ № 92, МАОУ СОШ № 215, МБОУ СОШ № 155, МБОУ СОШ № 19, МАОУ СОШ № 216, МБОУ СОШ № 140, МАОУ СОШ № 213 «Открытие», МБОУ СОШ № 120, МБОУ ЭКЛ, МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 199, МБОУ СОШ № 76.