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Мэрия перечислила самые переполненные школы в Новосибирске

Сегодня, 10:36
Фото: 1MI
Почти в 20 школах Новосибирска классы переполнены. Ученики учатся в две смены.
Сюжет
Дети

Такую статистику привели в мэрии Новосибирска за 2021 год в запросе «АиФ-Новосибирск». Всего 168 учреждений школьного образования работали в две смены.

Число учащихся превышало в учебном году 2021/2022 почти в 20 школах. Это МБОУ СОШ № 82, МБОУ СОШ № 207, МАОУ СОШ № 211 им. Л. И. Сидоренко, МБОУ СОШ № 182 с углубленным изучением литературы и математики, МАОУ СОШ № 217, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 86, МБОУ СОШ № 92, МАОУ СОШ № 215, МБОУ СОШ № 155, МБОУ СОШ № 19, МАОУ СОШ № 216, МБОУ СОШ № 140, МАОУ СОШ № 213 «Открытие», МБОУ СОШ № 120, МБОУ ЭКЛ, МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 199, МБОУ СОШ № 76.

Напомним, ранее в Новосибирске оштрафовали директора школы №76 Равлюк за переполненность классов. 

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#Алина Шефер#Дети#Школа#2022#Образование#Новосибирск#Мэрия
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