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Заточку в упаковке орехов нашел покупатель "Пятерочки" в Новосибирске

Сегодня, 16:59
Фото: аст-54
Заточенное лезвие в упаковке с жареным фундуком обнаружил новосибирец в одном из магазинов "Пятерочка". В торговой сети уже извинились за инцидент, а вот пользователи соцсетей сомневаются в правдоподобности истории

Фотографию пакета жареных орешков, внутри которой, помимо лакомства, лежит небольшое острое лезвие, опубликовал в соцсетях житель Новосибирска Андрей Онучин. По его словам, пакетик был куплен в магазине "Пятерочка" на улице Кошурникова в Дзержинском районе. Забирать покупку сибиряк не стал, а отдал сомнительную упаковку директору магазина.

Руководство магазина уже принесло покупателю свои извинения и пообещало "провести работу с персоналом", такая запись от имени официального аккаунта торгово сети появилась в паблике АСТ-54. Однако комментаторы усомнились в правдивости этой истории, и считают кадр постановочным, в первую очередь, потому что упаковка с орехами выглядит поврежденной.

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#Общество#Пятерочка#Магазин#Товар#Скандал
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