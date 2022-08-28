Заточку в упаковке орехов нашел покупатель "Пятерочки" в Новосибирске

Руководство магазина уже принесло покупателю свои извинения и пообещало "провести работу с персоналом", такая запись от имени официального аккаунта торгово сети появилась в паблике АСТ-54. Однако комментаторы усомнились в правдивости этой истории, и считают кадр постановочным, в первую очередь, потому что упаковка с орехами выглядит поврежденной.