Заточку в упаковке орехов нашел покупатель "Пятерочки" в Новосибирске

Фотографию пакета жареных орешков, внутри которой, помимо лакомства, лежит небольшое острое лезвие, опубликовал в соцсетях житель Новосибирска Андрей Онучин. По его словам, пакетик был куплен в магазине "Пятерочка" на улице Кошурникова в Дзержинском районе. Забирать покупку сибиряк не стал, а отдал сомнительную упаковку директору магазина.
Руководство магазина уже принесло покупателю свои извинения и пообещало "провести работу с персоналом", такая запись от имени официального аккаунта торгово сети появилась в паблике АСТ-54. Однако комментаторы усомнились в правдивости этой истории, и считают кадр постановочным, в первую очередь, потому что упаковка с орехами выглядит поврежденной.