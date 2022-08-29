Объявление о групповом изнасиловании появилось в маршрутке в Новосибирске

В объявлении говорится, что скоро некие люди научатся делать клон человека. Это будет кукла из силикона, которой можно воздействовать на реального человека. Даже дистанционно программировать групповое изнасилование и смену ориентации, пишет Сиб.фм.
«Технология позволяет диагностировать, калечить, лечить, манипулировать, внушать, говорить устами другого человека, поменять сексуальную ориентацию человека», - написано в листовке.
Отмечается, что подобные технологии уже разрабатывает компания, которой принадлежит маршрутка №25.