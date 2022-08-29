atas.info
ГлавноеВсе новости

Объявление о групповом изнасиловании появилось в маршрутке в Новосибирске

Сегодня, 16:48
Фото: Сиб.фм
Неизвестные повесили объявление в маршрутке Новосибирска о групповом изнасиловании. Якобы хакеры могут создать проекцию этой ситуации с помощью специального оборудования.

В объявлении говорится, что скоро некие люди научатся делать клон человека. Это будет кукла из силикона, которой можно воздействовать на реального человека. Даже дистанционно программировать групповое изнасилование и смену ориентации, пишет Сиб.фм.

«Технология позволяет диагностировать, калечить, лечить, манипулировать, внушать, говорить устами другого человека, поменять сексуальную ориентацию человека», - написано в листовке.

Отмечается, что подобные технологии уже разрабатывает компания, которой принадлежит маршрутка №25. 

#Алина Шефер#Транспорт#Новосибирская область#2022#Новосибирск#Криминал#Маршрутка#Объявление
Подпишитесь
ЧВК «Вагнер» запустила рекламу на маршрутках в Новосибирске
В субботу, 28 августа в Новосибирске горожане заметили маршрутное такси, на котором было рекламное объявление с набором в ЧВК «Вагнер».
Сегодня, 10:08
Крыша рухнула в жилом доме на улице Народная в Новосибирске
Сегодня, 17:11
Невеста вся в крови: под Новосибирском жених вылетел в окно машины после жёсткого ДТП
Сегодня, 08:52
В Новосибирске начали продавать кошачьи усы до 300 рублей за штуку
Сегодня, 12:40
Ребенку наложили картон вместе гипса в больнице под Новосибирском
Сегодня, 18:08
Пациент погиб при пожаре в больнице в Октябрьском районе Новосибирска
Сегодня, 14:22