Темой первого урока станет День знаний. Ученикам 1-2 классов будут рассказывать, зачем нужно получать образование, в 3 и 4 классах педагоги объяснят, что такое научные открытия и как они связаны с прогрессом. Ученики среднего и старшего звена узнают, как принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников и познакомятся с основными разделами образовательной платформы "Россия – страна возможностей".