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Тема классного часа в День знаний 2022 в школах Новосибирской области – что известно

Сегодня, 17:49
Фото: 1MI
С началом нового учебного года в практику школьного образования внедряют так называемые "Разговоры о важном". Условно, это то, что раньше называлось классным часом, но с ярко выраженным патриотическим уклоном

Классный час, посвященный Дню знаний, в новосибирских школах пройдет не 1 сентября, а в понедельник, 5 сентября. Это связано с внедрением в образовательный процесс новой нормы: каждая учебная неделя будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна России. После чего первым уроком будут проходить так называемые "Разговоры о главном".

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"Суть этого классного часа, назовем его так, заключается в том, чтобы разговаривать с детьми на разные темы, связанные с историей нашего отечества, с культурой нашего народа, теми задачами, которые мы решаем, с ценностями, о которых нужно говорить"

- объясняет министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. 

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Темой первого урока станет День знаний. Ученикам 1-2 классов будут рассказывать, зачем нужно получать образование, в 3 и 4 классах педагоги объяснят, что такое научные открытия и как они связаны с прогрессом. Ученики среднего и старшего звена узнают, как принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников и познакомятся с основными разделами образовательной платформы "Россия – страна возможностей".

#Образование#1 сентября#Учебный год#2022#Школа#Классный час
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