Классный час, посвященный Дню знаний, в новосибирских школах пройдет не 1 сентября, а в понедельник, 5 сентября. Это связано с внедрением в образовательный процесс новой нормы: каждая учебная неделя будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна России. После чего первым уроком будут проходить так называемые "Разговоры о главном".
"Суть этого классного часа, назовем его так, заключается в том, чтобы разговаривать с детьми на разные темы, связанные с историей нашего отечества, с культурой нашего народа, теми задачами, которые мы решаем, с ценностями, о которых нужно говорить"
- объясняет министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Темой первого урока станет День знаний. Ученикам 1-2 классов будут рассказывать, зачем нужно получать образование, в 3 и 4 классах педагоги объяснят, что такое научные открытия и как они связаны с прогрессом. Ученики среднего и старшего звена узнают, как принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников и познакомятся с основными разделами образовательной платформы "Россия – страна возможностей".