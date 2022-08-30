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Русалка обнажила прелести и искупалась голой в фонтане – новосибирцы в шоке

Сегодня, 16:03
Фото: АСТ-54

Голая женщина искупалась в фонтане у ГПНТБ в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска раскрепощенная женщина решила искупаться в городском фонтане. Отдыхающие пришли в ужас и написали о произошедшем в соцсетях.

Инцидент случился у здания Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН. Женщина разделась догола и искупалась в фонтане на виду у публики. 

«‎Дама обнажила свои прелести и искупалась в фонтане на глазах изумлённых прохожих»‎, — написал автор поста в группе «АСТ-54».

Эта новость взбудоражила многих новосибирцев. Над нудистской начали иронично шутить. Только истинные мотивы такого поведения остаются неизвестными. 

Напомним, ранее голая девушка прокатилась по ночному Новосибирску. Девушку совсем не смущало, что ее снимают на камеру.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирская область#2022#Новосибирск
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