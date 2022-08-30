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Рыбак, охотник, грибник и дети: кого и как искали спасатели в новосибирских лесах

Сегодня, 10:35
Фото: ГУ МЧС Новосибирской области

Пять человек заблудились в лесах Новосибирской области на прошлой неделе

Спасатели на прошлой неделе искали пятерых жителей Новосибирской области, заплутавших в лесах. О том, как проходили поиски двух мужчин, одной женщины и двух подростков, рассказали в ГУ МЧС региона.

Специалисты экстренных служб провели всю минувшую неделю в лесах нескольких районах региона на поисках рыбака, охотника, грибника и детей. В Мошковском районе волонтеры, полицейские и спасатели искали пенсионера с собакой. Он уехал в лес на рыбалку 23 августа и перестал выходить на связь. Мужчину искали с самолета, но безуспешно. Только на 5 день поисков его местонахождение удалось узнать. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации. 

Другой вызов поступил от родственников охотника, который уехал 26 августа в лес возле деревни Кульча. Мужчина нашелся самостоятельно, не пострадал. А 28 августа заявили о пропаже женщины, которая пошла искать грибы вблизи поселка Тальменка. Она также сама вышла на связь.

В тот же день, возле н.п. Хорошее потеряли двое подростков. Дети решили погулять по лесу и заблудились. Их нашли спасатели совместно с местными жителями. Мальчикам медицинская помощь не потребовалась.

Специалисты МЧС России рекомендуют перед походом в лес предупредить об этом родных. Также советуют надевать в поход яркую одежду со светоотражающими элементами, брать с собой телефон с GPS-навигатором.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#2022#Дети#Поиск#Пропал#Новосибирск
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