Рыбак, охотник, грибник и дети: кого и как искали спасатели в новосибирских лесах

Специалисты экстренных служб провели всю минувшую неделю в лесах нескольких районах региона на поисках рыбака, охотника, грибника и детей. В Мошковском районе волонтеры, полицейские и спасатели искали пенсионера с собакой. Он уехал в лес на рыбалку 23 августа и перестал выходить на связь. Мужчину искали с самолета, но безуспешно. Только на 5 день поисков его местонахождение удалось узнать. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации.