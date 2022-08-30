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Сроки завершения купального сезона 2022 озвучили в мэрии Новосибирска

Сегодня, 12:27
Фото: 1MI
Официально купальный сезон в Новосибирске будет завершен в середине сентября. После этого власти снимают с себя ответственность за купальщиков на официальных пляжах
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2022

Официально купальный сезон в Новосибирске планируется объявить закрытым 14-15 сентября, сообщил во вторник, 30 августа, в ходе аппаратного совещания в мэрии глава департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко. Это означает, что все 14 стационарных спасательных постов прекратят свою работу. 

"Безопасность дальше обеспечивает на воде каждый самостоятельно", - подчеркнул мэр Анатолий Локоть. Пока погода еще позволяет купаться относительно комфортно - температура воды в Новосибирском водохранилище 18,5 градусов, в реке Обь 19,2 градуса.

По данным городского департамента по ЧС, с официального начала купального сезона в водоемах Новосибирска погибли 5 человек, спасено 68 тонущих.

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#Город#Водоемы#Купальный сезон#2022#Мэрия
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