Сроки завершения купального сезона 2022 озвучили в мэрии Новосибирска

Официально купальный сезон в Новосибирске планируется объявить закрытым 14-15 сентября, сообщил во вторник, 30 августа, в ходе аппаратного совещания в мэрии глава департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко. Это означает, что все 14 стационарных спасательных постов прекратят свою работу.
"Безопасность дальше обеспечивает на воде каждый самостоятельно", - подчеркнул мэр Анатолий Локоть. Пока погода еще позволяет купаться относительно комфортно - температура воды в Новосибирском водохранилище 18,5 градусов, в реке Обь 19,2 градуса.
По данным городского департамента по ЧС, с официального начала купального сезона в водоемах Новосибирска погибли 5 человек, спасено 68 тонущих.