150-килограмовой таксистке из Новосибирска отрезали желудок

Сейчас женщина работает в такси. Ее карьера экономиста не сложилась из-за комплексов по лишнему весу. С младших классов сибирячка весила больше нормы. Пик ее веса был 150 килограмм. Несмотря на это, у Марии была прекрасная личная жизнь и гармония с мужем.