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150-килограмовой таксистке из Новосибирска отрезали желудок

Сегодня, 09:17
Фото: 1MI

Таксистка из Новосибирска похудела на 40 кг после судьбоносной встречи

Мария Евтушевская со школы боролась с лишним весом – у нее было много комплексов, но одна встреча изменила всю ее жизнь.

Сейчас женщина работает в такси. Ее карьера экономиста не сложилась из-за комплексов по лишнему весу. С младших классов сибирячка весила больше нормы. Пик ее веса был 150 килограмм. Несмотря на это, у Марии была прекрасная личная жизнь и гармония с мужем. 

Однако мысли о похудении не давали ей покоя: разные диеты и косые взгляды от прохожих. Однажды, выполняя заказ в такси, к ней села женщина. Она поведала историю о своем похудении благодаря одной операции - гастрошунтирование, то есть уменьшение желудка. 

Сначала женщина не решалась на операцию, но потом сделала осознанный шаг, и это изменило ее жизнь. Хирургическое вмешательство помогло похудеть Марии на 40 килограмм, пишет НГС. Окончательный результат можно заметить лишь спустя 2 года, но сейчас женщина неимоверно счастлива.

Напомним, ранее жительница Новосибирска рассказала, как за 10 месяцев похудела на 70 кг. Девушка запустила марафон для желающих похудеть. Она считает, что набор веса не всегда связан с неправильным образом жизни или перееданием. Но вернуться к нормальному весу может каждый.

#Эмилия Каплунская#Общество#Новосибирская область#2022#Новосибирск
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