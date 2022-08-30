Трое мужчин уехали на рыбалку и утонули в Новосибирской области

По предварительным данным, все они погибли из-за несоблюдения техники безопасности на воде. Чаще всего к трагедии приводят туманы, плохая видимость и порывистый ветер, а если лодка опрокидывается в конце августа, то уже мало кто доплывает до берега в холодной воде.