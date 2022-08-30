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Трое мужчин уехали на рыбалку и утонули в Новосибирской области

Сегодня, 18:32
Фото: 1MI
В Новосибирской области на прошлой недели пропали четверо мужчин, которые уехали на рыбалку – тела троих уже нашли, а четвертого пока не могут. Информацию предоставили в ГУ МЧС России по региону.
Сюжет
Смерть

Первый случай произошел 23 августа на озере Чаны возле села Новорозино Купинского района, второй – 27 августа на озере Малый Сибиркуль в Усть-Таркском районе. Последние два утонули на озере Игнашина недалеко от деревни Новые Кулики в Венгеровском района. 

Практически всех погибших уже нашли и передали полиции, а вот для поисков четвертого возможно придется привлекать дополнительные силы.

По предварительным данным, все они погибли из-за несоблюдения техники безопасности на воде. Чаще всего к трагедии приводят туманы, плохая видимость и порывистый ветер, а если лодка опрокидывается в конце августа, то уже мало кто доплывает до берега в холодной воде. 

#Александр Кондратьев#Происшествия#Смерть#Рыбалка#Утонул
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