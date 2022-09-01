Продажа ношеных трусиков в интернете временное явление: психотерапевт из Новосибирска

На популярных сайтах появились объявления о продаже ношеных женских трусиков (чем дольше носились, тем дороже). Если раньше подобное интересовало жителей Москвы и Санкт-Петербурга, то сейчас стали попадаться объявления и из Новосибирска, сообщает АИФ.