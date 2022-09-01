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Продажа ношеных трусиков в интернете временное явление: психотерапевт из Новосибирска

Сегодня, 12:23
Фото: 1MI

Ношеные трусики продают в Новосибирске за 2500 рублей - психотерапевт дал оценку

Жалкими попытками приблизиться к западному миру назвала продажу ношеных женских трусиков врач-психотерапевт из Новосибирска. Это надуманный тренд и он скоро сойдет на нет, уверена специалист.
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2022

На популярных сайтах появились объявления о продаже ношеных женских трусиков (чем дольше носились, тем дороже). Если раньше подобное интересовало жителей Москвы и Санкт-Петербурга, то сейчас стали попадаться объявления и из Новосибирска, сообщает АИФ.

«Это временное явление», - уверена врач-психиатр Татьяна, - «Подобные вещи не свойственны нашему менталитету. Скорее всего это попытки выдвинуть какой-то новый тренд, приблизиться к западному миру. Но чтобы для нас это стало нормой, то нужно несколько сотен лет прожить в других условиях, другом мире. Слышала, что в Японии есть даже автоматы по продаже ношеного белья. У нас такое не пройдет. Мы другие».

В последнее время жителей Новосибирска чаще стали привлекать необычные модные тенденции. На новой волне популярности - пирсинги, особенно на интимных местах.

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#Алина Шефер#Общество#2022#Новосибирская область#Новосибирск#Мода
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