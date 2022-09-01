Продажа ношеных трусиков в интернете временное явление: психотерапевт из Новосибирска

На популярных сайтах появились объявления о продаже ношеных женских трусиков (чем дольше носились, тем дороже). Если раньше подобное интересовало жителей Москвы и Санкт-Петербурга, то сейчас стали попадаться объявления и из Новосибирска, сообщает АИФ.
«Это временное явление», - уверена врач-психиатр Татьяна, - «Подобные вещи не свойственны нашему менталитету. Скорее всего это попытки выдвинуть какой-то новый тренд, приблизиться к западному миру. Но чтобы для нас это стало нормой, то нужно несколько сотен лет прожить в других условиях, другом мире. Слышала, что в Японии есть даже автоматы по продаже ношеного белья. У нас такое не пройдет. Мы другие».
В последнее время жителей Новосибирска чаще стали привлекать необычные модные тенденции. На новой волне популярности - пирсинги, особенно на интимных местах.