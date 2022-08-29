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В Новосибирске начали продавать кошачьи усы до 300 рублей за штуку

Сегодня, 12:40
Фото: Авито
Новосибирцы открыли продажу кошачьих усов для поделок в интернете. Подобные объявления появились на сайтах «Авито» и «Юла».

Натуральные усики кота стоят у продавцов от 150 до 300 рублей за штуку. Они предлагают использовать их в поделках, делать из них кисточки и струны.

«Усы продаю от моего кота. Они выпали естественным путем. Животное не пострадало. Можно пустить в коллекцию или закрепить на мягкие игрушки», - сказала Atas.info одна из пользователей «Авито».

Мода на кошачьи усы набирает обороты не только в Новосибирске. Несколько подобных объявлений есть в Москве, Челябинске, Нижнем Новгороде. 

Напомним, ранее на сайте «Авито» начали продавать месте в очереди в магазин одежды H&M за 500 рублей. 

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