В Новосибирске начали продавать кошачьи усы до 300 рублей за штуку

Натуральные усики кота стоят у продавцов от 150 до 300 рублей за штуку. Они предлагают использовать их в поделках, делать из них кисточки и струны.
«Усы продаю от моего кота. Они выпали естественным путем. Животное не пострадало. Можно пустить в коллекцию или закрепить на мягкие игрушки», - сказала Atas.info одна из пользователей «Авито».
Мода на кошачьи усы набирает обороты не только в Новосибирске. Несколько подобных объявлений есть в Москве, Челябинске, Нижнем Новгороде.
Напомним, ранее на сайте «Авито» начали продавать месте в очереди в магазин одежды H&M за 500 рублей.