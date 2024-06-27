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Коты

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2024
Толпу кошек и горы мусора вывезли из квартиры новосибирской пенсионерки
На квартиру-помойку наткнулись волонтеры в Академгородке Новосибирска, когда пришли забирать котов у пожилой женщины, которая не смогла их больше содержать.
27 июня, 09:33
Нежнейшее видео. Четыре детеныша родились у лесных котов в Новосибирском зоопарке
27 июня, 08:57
До 5 млн: фотоподборка самых дорогих котов из Новосибирска
22 мая, 07:20
«Было сложно, дорого, но реально» — сибирячка выходила котов, спасенных в зоне СВО
Юлия, жительница Новосибирска, спасла от лейкоза двух котов — черного Пирата и рыжего Лиса.
5 января, 04:53
2023
В Новосибирске продают ретро-фото с котятами за 7 млн рублей
Жительница Новосибирска выставила на «Авито» фотографию с котятами за 7 млн рублей. Карточку она называет антиквариатом.
21 августа 2023, 10:36
Кота редкой породы каракет продают в Новосибирске за бешеные деньги
Кота выставили на продажу в Новосибирске за 200 тысяч рублей – какая у него порода и почему за гибридов просят огромные суммы.
16 марта 2023, 02:23
Агрессивная кошка набросилась на женщину в котокафе в Новосибирске
17 февраля 2023, 10:00
2022
В Новосибирске начали продавать кошачьи усы до 300 рублей за штуку
Новосибирцы открыли продажу кошачьих усов для поделок в интернете. Подобные объявления появились на сайтах «Авито» и «Юла».
29 августа 2022, 05:40

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