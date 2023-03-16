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Published Сегодня, 02:23

Modified Сегодня, 02:25

Updated Сегодня, 02:25

Кота редкой породы каракет продают в Новосибирске за бешеные деньги

16 марта 2023, 02:23
Фото: АВИТО
Кот стоит 200 тысяч рублей

В Новосибирске продают кота редкой породы каракет за 200 тысяч рублей

Кота выставили на продажу в Новосибирске за 200 тысяч рублей – какая у него порода и почему за гибридов просят огромные суммы.

На одном из бесплатных сайтов появилось объявление о продаже кота породы каракет – ему 11 месяцев. Весит животное 8,5 кило. Как утверждает продавец, кот спокойный и легко может стать членом семьи с детьми. Просят за него 200 тысяч рублей.

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Стоит отметить, что каракет — это редкая порода, полученная путем скрещивания каракалов и одомашненных бенгальских кошек. Этот уникальный гибрид появился совсем недавно и однозначно стал фаворитом у любителей экзотики.

Гибридные кошки стоят дороже, так как создание в искусственных условиях новой породы кошек, это многолетний и терпеливый труд. Цены на редких кошек высоки и иногда могут достигать несколько миллионов рублей. В число самых редких пород входит и каракет.

Напомним, что ранее Atas.info составил подборку самых дорогих кошек, которых продают в Новосибирске. Некоторые из животных обладают даром ясновидения и за них просят несколько миллионов рублей. 

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#Эмилия Губарева#Кот#Коты#Животные#Общество#Город#Новосибирск
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