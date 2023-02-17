Агрессивная кошка набросилась на женщину в котокафе в Новосибирске

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Updated Сегодня, 10:03
«Безжизненные и уставшие», — так охарактеризовала кошек из котокафе в своем отзыве на сервисе 2ГИС пользовательница под ником Серафима Новикова. Девушка была со спутником, от кошки «со скверным характером» досталось и ему.
«Несколько раз укусила меня и моего друга до крови. Я обработала рану, но она загноилась», — написала посетительница.
Она не сразу смогла вспомнить имя кошки, но подробно описала ее шерсть — длинная и белоснежная. Попросила быть с ней осторожнее.
На отзыв представители заведения ответили, что, если коты спят, это не значит, что они безжизненные. Касательно белой кошки по кличке Вильде, оказалось, она не любит прикосновения.
«У Вильде много поклонников среди гостей, и некоторые ходят специально, чтобы она поспала у них на коленях. Но даже при этом она предпочитает, чтобы ее не гладили. Нам очень жаль, что вы невнимательно слушали администратора и не остановились, когда Вильде поцарапала вашего друга», — подчеркнули в кафе.
Котокафе с названием «Мурчим» хозяева рекомендуют как место с размеренной атмосферой кошачьей жизни. Там обитают десять кошек, которые раньше были бездомными. Персонал назван самым общительным и дружелюбным.
Для любителей животных в Новосибирске несколько котокафе, енотокафе, а до осени прошлого года было и пёсокафе. Этот совместный с приютом для бродячих собак проект пришлось закрыть, поскольку, по заверениям владельцев, стало труднее искать питомцев. Пятерых собак раздали.