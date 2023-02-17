Агрессивная кошка набросилась на женщину в котокафе в Новосибирске

Для любителей животных в Новосибирске несколько котокафе, енотокафе, а до осени прошлого года было и пёсокафе. Этот совместный с приютом для бродячих собак проект пришлось закрыть, поскольку, по заверениям владельцев, стало труднее искать питомцев. Пятерых собак раздали.