Единственное песокафе Dog House закроют в Новосибирске 25 сентября

Этот общепит был некой коллаборацией кафе и приюта для бродячих собак. Dog House работал в Новосибирске около 5 лет на Советской, 8.
«Сейчас ищем дом для наших пятерых собак. Мы хотим, чтобы они попали в хорошую семью навсегда, а не на передержку. Закрываемся, потому что сложно стало находить питомцев для кафе, ведь они должны меняться, чтобы не уставали от внимания гостей», - рассказали руководители Dog House.
Некоторых новосибирцев новость о закрытии песокафе не огорчила. С их слов, они выбирали для отдыха котокафе или енотокафе.
«Может, дело в том, что в душе я больше кошатник…Но я и собак люблю, у меня их было много в детстве. Да дело даже не в этом, когда я приходила в песокафе, мне было не по себе. Собак трудно контролировать, а они любят собираться в стаи. Когда сидишь за столиком, они вокруг тебя сворой и от этого страшно. Бывает страшно шелохнуться, мало ли они что-то не то подумают…Короче, не комфортно», - поделилась с Atas.info своими впечатлениями от Dog House сибирячка Ксения М.
Организаторы песокафе уточнили, что не будут полностью сворачивать свою деятельность. Они продолжат помогать животным обретать дом, как это уже сделали для 52 питомцев.