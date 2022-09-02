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19-летний парень умер, врезавшись в забор под Новосибирском

Сегодня, 19:17
Фото: ГИБДД по региону
Пострадавший скончался в первые сутки

19-летний парень погиб, врезавшись в забор в селе Рассказово под Новосибирском

В Карасукском районе Новосибирской области произошла трагедия: молодой человек погиб после ДТП. Информацию подтвердили в ГИБДД по региону.
Сюжет
Смерть

Сама авария произошло около шести часов утра 2 сентября в седе Рассказово. Молодой человек ехал на автомобиле Nissan Sunny со стороны улицы Майская.

В один момент он не справился с управлением и съехал с дороги. Далее автомобиль откинуло в забор – там он перевернулся. Водитель 2003 года рождения получил тяжелые травмы.

Девятнадцатилетнего парня срочно госпитализировали в больницу. Однако полученные травмы были несовместимы с жизнью и водитель скончался спустя сутки, не приходя в сознание. В ГИБДД уточнили, что у погибшего не было водительских прав. 

Напомним, ранее водитель задавил ребёнка, а затем устроил массовое ДТП в Новосибирске. Водитель уже задержан правоохранителями, но от прохождения освидетельствования он отказался. 

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Транспорт#Смерть#ДТП#Автомобиль#Новосибирская область#2022#Новосибирск#Дороги
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