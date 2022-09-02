Сама авария произошло около шести часов утра 2 сентября в седе Рассказово. Молодой человек ехал на автомобиле Nissan Sunny со стороны улицы Майская.
В один момент он не справился с управлением и съехал с дороги. Далее автомобиль откинуло в забор – там он перевернулся. Водитель 2003 года рождения получил тяжелые травмы.
Девятнадцатилетнего парня срочно госпитализировали в больницу. Однако полученные травмы были несовместимы с жизнью и водитель скончался спустя сутки, не приходя в сознание. В ГИБДД уточнили, что у погибшего не было водительских прав.
Напомним, ранее водитель задавил ребёнка, а затем устроил массовое ДТП в Новосибирске. Водитель уже задержан правоохранителями, но от прохождения освидетельствования он отказался.