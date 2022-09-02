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Карма: водитель задавил ребёнка, а затем устроил массовое ДТП в Новосибирске

Сегодня, 10:58
Фото: 1MI
На мужчину составили протокол

В Новосибирске водитель сбил 12-летнего школьника, а потом врезался в три машины

На улице Гоголя в Новосибирске произошло ДТП. Автомобилист сбил подростка, который шел по пешеходному переходу. Затем виновник аварии решил скрыться, но тут его ждал сюрприз.
Сюжет
ДТП

Все случилось накануне, 1 сентября у дома №43/1. Мужчина сбил 12-летнего мальчика, а затем решил скрыться с места преступления. Далеко он не уехал – новосибирец устроил массовое ДТП на дороге, врезавшись сразу в три машины. 

«При повороте направо у дома 43/1 по улице Гоголя он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по регулируемому пешеходному переходу, после чего водитель, оставив место совершения ДТП, проследовал далее, совершив столкновение с тремя автомобилями», — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД.

После аварии, ребенка отвезли в больницу, но какие он получил травмы – неизвестно. Водитель уже задержан правоохранителями, но от прохождения освидетельствования он отказался. 

#Эмилия Каплунская#ДТП#Происшествия#Общество#Транспорт#Автомобиль#2022#Новосибирск
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