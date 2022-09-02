Все случилось накануне, 1 сентября у дома №43/1. Мужчина сбил 12-летнего мальчика, а затем решил скрыться с места преступления. Далеко он не уехал – новосибирец устроил массовое ДТП на дороге, врезавшись сразу в три машины.