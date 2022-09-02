Все случилось накануне, 1 сентября у дома №43/1. Мужчина сбил 12-летнего мальчика, а затем решил скрыться с места преступления. Далеко он не уехал – новосибирец устроил массовое ДТП на дороге, врезавшись сразу в три машины.
«При повороте направо у дома 43/1 по улице Гоголя он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по регулируемому пешеходному переходу, после чего водитель, оставив место совершения ДТП, проследовал далее, совершив столкновение с тремя автомобилями», — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД.
После аварии, ребенка отвезли в больницу, но какие он получил травмы – неизвестно. Водитель уже задержан правоохранителями, но от прохождения освидетельствования он отказался.