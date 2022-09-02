На момент публикации новости в ГУ МВД официально прокомментировали произошедшее. По их версии, на месте пострадавшего оказался 12-летний мальчик. Водитель 1978 года рождения у дома 43/1 по улице Гоголя сбил подростка. После он хотел сбежать, но врезался еще в три автомобиля.