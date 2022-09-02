Как рассказали очевидцы в группе «АСТ-54», водитель на автомобиле Volkswagen Polo сбил подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После случившегося мужчина не вышел помочь пострадавшему, а сбежал, но застрял в пробке. Другие очевидцы инцидента отреагировали оперативно - догнали его и задержали.
Также под постом некоторые новосибирцы написали, что водителя, который едва не сбежал, сильно избили. Кроме того, от сильного удара в аварии у машины было выбито стекло.
На момент публикации новости в ГУ МВД официально прокомментировали произошедшее. По их версии, на месте пострадавшего оказался 12-летний мальчик. Водитель 1978 года рождения у дома 43/1 по улице Гоголя сбил подростка. После он хотел сбежать, но врезался еще в три автомобиля.
Пострадавшего ребенка отвезли в больницу. Какие именно он получил травмы – не уточняется. Водителя задержали, но от медицинского освидетельствования он отказался, и на него составили административный протокол.
Напомним, ранее неадекватный парень избил незнакомую девушку на остановке в Новосибирске. Так считает мать пострадавшей. По ее словам, агрессивный мужчина ставил ее дочку на колени, выдирал волосы, пинал и бил кулаками. Сейчас странного парня разыскивает мать обиженной девушки.