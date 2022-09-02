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Поймали и избили: в Новосибирске очевидцы догнали сбившего мальчика водителя

Сегодня, 09:07
Фото: АСТ-54

Очевидцы поймали водителя, который сбил подростка-пешехода в Новосибирске

На улице Гоголя в Новосибирске 1 сентября произошло ДТП, после которого виновник хотел сбежать, но его удалось поймать.
Сюжет
ДТП

Как рассказали очевидцы в группе «АСТ-54», водитель на автомобиле Volkswagen Polo сбил подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После случившегося мужчина не вышел помочь пострадавшему, а сбежал, но застрял в пробке. Другие очевидцы инцидента отреагировали оперативно - догнали его и задержали. 

Также под постом некоторые новосибирцы написали, что водителя, который едва не сбежал, сильно избили. Кроме того, от сильного удара в аварии у машины было выбито стекло. 

На момент публикации новости в ГУ МВД официально прокомментировали произошедшее. По их версии, на месте пострадавшего оказался 12-летний мальчик. Водитель 1978 года рождения у дома 43/1 по улице Гоголя сбил подростка. После он хотел сбежать, но врезался еще в три автомобиля. 

Пострадавшего ребенка отвезли в больницу. Какие именно он получил травмы – не уточняется. Водителя задержали, но от медицинского освидетельствования он отказался, и  на него составили административный протокол. 

Напомним, ранее неадекватный парень избил незнакомую девушку на остановке в Новосибирске. Так считает мать пострадавшей. По ее словам, агрессивный мужчина ставил ее дочку на колени, выдирал волосы, пинал и бил кулаками. Сейчас странного парня разыскивает мать обиженной девушки.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#ДТП#Новосибирск
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