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Потрепал волосы: наркоман накинулся на незнакомую девушку на остановке в Новосибирске

Сегодня, 08:43
Фото: 1MI
После драки мужчина скрылся

Неадекватный парень избил незнакомую девушку на остановке в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска произошел инцидент, в котором пострадала девушка. Вечером, 1 сентября на нее накинулся молодой парень. О произошедшем рассказала мама пострадавшей в группе «Моя Первомайка».

По словам родительницы, все случилось на остановке Бердское шоссе 61а. Свой автобус ждала девушка и парень лет 25-27, который якобы был в неадекватном состоянии. Также к скамейке была привязана его собака. В один момент молодой человек напал на ее дочь без веской причины и неожиданно. 


«‎Взял её за плечи и попёр за волосы за остановку. Очень сильно побил, так как крупного телосложения, ставил на колени, выдрал много волос, пинал, бил кулаками. Были применены насильственные действия»‎,‎ - написала женщина в паблике. 


После произошедшего новосибирец ушел в неизвестном направлении. Сейчас мать дочки хочет найти его, чтобы обидчик понес наказание. 

Напомним, ранее агрессивный бомж избил 33-летнюю женщину в Новосибирске. Неадекватным бомжом оказался 28-летний парень, которого уже судили за кражу. Его арестовали. 

#Эмилия Каплунская#Наркотики#Происшествия#Общество#Криминал#Город#Происшествие#Новосибирск#Россия
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