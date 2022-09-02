По словам родительницы, все случилось на остановке Бердское шоссе 61а. Свой автобус ждала девушка и парень лет 25-27, который якобы был в неадекватном состоянии. Также к скамейке была привязана его собака. В один момент молодой человек напал на ее дочь без веской причины и неожиданно.