По словам родительницы, все случилось на остановке Бердское шоссе 61а. Свой автобус ждала девушка и парень лет 25-27, который якобы был в неадекватном состоянии. Также к скамейке была привязана его собака. В один момент молодой человек напал на ее дочь без веской причины и неожиданно.
«Взял её за плечи и попёр за волосы за остановку. Очень сильно побил, так как крупного телосложения, ставил на колени, выдрал много волос, пинал, бил кулаками. Были применены насильственные действия», - написала женщина в паблике.
После произошедшего новосибирец ушел в неизвестном направлении. Сейчас мать дочки хочет найти его, чтобы обидчик понес наказание.
Напомним, ранее агрессивный бомж избил 33-летнюю женщину в Новосибирске. Неадекватным бомжом оказался 28-летний парень, которого уже судили за кражу. Его арестовали.