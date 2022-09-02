Матч начнётся в 23:30 по новосибирскому времени, а посмотреть его можно будет следующими способами:
- Телеканал ОТС имеет права на показ матчей «Сибири» на территории Новосибирской области. Встречу можно будет в прямом эфире.
- Также поединок можно будет посмотреть на канале КХЛ ТВ. Канал является платным и входит в различные ТВ-подписки.
- На сайте КХЛ можно будет купить трансляцию матча и посмотреть его в прямом эфире в интернете.
- ХК «Сочи» бесплатно транслирует свои домашние матчи в своей официальной группе во ВКонтакте.
- Текстовая трансляция матча будет доступна на сайте ХК «Сибирь».
- Радиоэфир встречи можно будет прослушать на «Радио54».
Это все способы, с помощью которых можно будет следить за ходом поединка первого матча «Сибири» в этом сезоне КХЛ.