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ХК «Сибирь» (Новосибирск): первый матч в КХЛ 2 сентября 2022 – во сколько смотреть

Сегодня, 08:16
Фото: Сайт ХК "Сибирь"
Первое вбрасывание шайбы в новом сезоне КХЛ для "Сибири" состоится сегодня
ХК «Сибирь» гостевым матчем против «Сочи» начинает для себя регулярный чемпионат КХЛ 2022-23. Где и во сколько смотреть первую игру новосибирцев 2 сентября, рассказывает Atas.info.
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Хоккей

Матч начнётся в 23:30 по новосибирскому времени, а посмотреть его можно будет следующими способами:

- Телеканал ОТС имеет права на показ матчей «Сибири» на территории Новосибирской области. Встречу можно будет в прямом эфире.

- Также поединок можно будет посмотреть на канале КХЛ ТВ. Канал является платным и входит в различные ТВ-подписки.

- На сайте КХЛ можно будет купить трансляцию матча и посмотреть его в прямом эфире в интернете.

- ХК «Сочи» бесплатно транслирует свои домашние матчи в своей официальной группе во ВКонтакте.

- Текстовая трансляция матча будет доступна на сайте ХК «Сибирь».

- Радиоэфир встречи можно будет прослушать на «Радио54».

Это все способы, с помощью которых можно будет следить за ходом поединка первого матча «Сибири» в этом сезоне КХЛ.

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#Спорт#Новосибирск#Сочи#Хоккей#КХЛ#Смотреть#Матч#Артем Шершнев
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