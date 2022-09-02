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Извращенец онанировал на глазах у детей в Новосибирске

Сегодня, 20:21

Мужчина онанировал, смотря на детей из окна в Новосибирске

В Новосибирске задержали странного мужчину, который онанировал, смотря на детей из окна. О произошедшем рассказали в чатах микрорайона «Родники».
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Дети

По словам очевидцев, сам инцидент произошел накануне. На мужчину заявили в полицию жители ЖК «Инфинити» на Красном проспекте. Извращенца арестовали. Суть заявления в том, что мужчина стоял со спущенными штанами в одном из подъездов, смотря на детей, играющих на площадке. 

«Он занимался онанизмом, глядя на детей со второго этажа одного из домов. Его задержали. В ходе опроса выяснилось, что до этого он бегал за детьми в ЖК "Онега", приставал», - говорится в сообщении.

Кроме того, новосибирцы рассказали, что видели этого же мужчину на школьной линейке. При этом, по словам сибиряков, детей у него нет. Местные жители отметили, что уже задержанный мужчина является уроженцем ближнего зарубежья. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Дети#Новосибирск
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