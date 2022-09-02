Извращенец онанировал на глазах у детей в Новосибирске

По словам очевидцев, сам инцидент произошел накануне. На мужчину заявили в полицию жители ЖК «Инфинити» на Красном проспекте. Извращенца арестовали. Суть заявления в том, что мужчина стоял со спущенными штанами в одном из подъездов, смотря на детей, играющих на площадке.