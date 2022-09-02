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Мэр Локоть призвал новосибирцев не покупать фрукты у нелегальных торговцев на улице

Сегодня, 20:11
Фото: 1MI
Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть призывает жителей города не покупать фрукты и овощи у нелегальных продавцов, торгующих на улице. Об этом он заявил во время брифинга с журналистами 1 сентября.

По словам градоначальника, больше всего уличных торговцев на площади Калинина, где активно расчищают территорию к установке стелы «Город трудовой доблести». Анатолий Локоть считает, что уличная торговля не только нарушает закон, но также и портит внешний вид Новосибирска. 

«Это явление уродует внешний вид территории города», - сказал глава города. 

Хоть в столице Сибири ежедневно проводят рейды, продавцы все равно не реагируют на замечания и дальше продолжают свою деятельность. Именно поэтому Локоть и предложил не покупать у лавочников продукцию, чтобы не обогащать их напрасно. 

#Эмилия Каплунская#Город#Общество#Новосибирская область#2022#Новосибирск#Мэр
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