По словам градоначальника, больше всего уличных торговцев на площади Калинина, где активно расчищают территорию к установке стелы «Город трудовой доблести». Анатолий Локоть считает, что уличная торговля не только нарушает закон, но также и портит внешний вид Новосибирска.
«Это явление уродует внешний вид территории города», - сказал глава города.
Хоть в столице Сибири ежедневно проводят рейды, продавцы все равно не реагируют на замечания и дальше продолжают свою деятельность. Именно поэтому Локоть и предложил не покупать у лавочников продукцию, чтобы не обогащать их напрасно.