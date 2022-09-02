atas.info
ГлавноеВсе новости

Получила сотрясение: кто ответит за падение в обморок школьницы в Новосибирске

Сегодня, 11:41
Фото: 1MI
Девочка получила сотрясение из-за удара об турник

Падение в обморок ученицы пятого класса проверяют в новосибирской школе №202

В Новосибирске начали проверку по факту падения школьницы в обморок на линейке 1 сентября – девочка получила сотрясение мозга. Об этом стало известно во время «часа прессы» мэра Анатолия Локтя 2 сентября.
Сюжет
Дети

Сам инцидент произошел в школе №202 во время празднования Дня знаний. Ученице пятого класса стало плохо на линейке. Она обратилась за помощью к классному руководителю, а педагог попросила отойти ее в тенёк. Не успев это сделать, девочка потеряла сознание. При падении она ударилась головой о железный турник, о чем заявляли очевидцы. 

Ребенка увезли в больницу. Врачи диагностировали сотрясение мозга. Сегодня, во время брифинга с журналистами, начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев заявил, что по фату падения школьницы в обморок началась проверка. 

«Сегодня работает группа, созданная в департаменте по изучению этой ситуации. До конца дня мы получим соответствующий материал», - уточнил начальник департамента.

Кроме того, эту информацию подтвердил и мэр Анатолий Локоть. Глава города объяснил, что любой подобный случай рассматривается как ЧП. 

«Мы уделяем всем этому особое внимание. Каждый такой случай рассматривается как ЧП. Далеко не всегда здесь ответственность только педагога. Причины (падения) могут быть разными. В любом случае разберемся», - заявил градоначальник во время брифинга. 

Напомним, ранее девушка чуть не потеряла сознание в длинной очереди в «Почте России» в Новосибирске. Сибирячке потребовалась скорая помощь, а работу отделения еще и остановили до приезда медиков – на 10-15 минут. 

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Общество#Дети#2022#Школа#1 сентября#Новосибирск#Учебный год#Мэрия#Здоровье#Школьники
Подпишитесь
Рейтинг самых богатых директоров школ Новосибирска ко Дню знаний 1 сентября 2022
Вчера, 10:13
Дарья из Новосибирска полюбила Аёдижи Акинолу и стала Оладеле
Вчера, 13:27
Поймали и избили: в Новосибирске очевидцы догнали сбившего мальчика водителя
На улице Гоголя в Новосибирске 1 сентября произошло ДТП, после которого виновник хотел сбежать, но его удалось поймать.
Сегодня, 09:07
Потрепал волосы: наркоман накинулся на незнакомую девушку на остановке в Новосибирске
В Первомайском районе Новосибирска произошел инцидент, в котором пострадала девушка. Вечером, 1 сентября на нее накинулся молодой парень. О произошедшем рассказала мама пострадавшей в группе «Моя Первомайка».
Сегодня, 08:43
ХК «Сибирь» (Новосибирск): первый матч в КХЛ 2 сентября 2022 – во сколько смотреть
ХК «Сибирь» гостевым матчем против «Сочи» начинает для себя регулярный чемпионат КХЛ 2022-23. Где и во сколько смотреть первую игру новосибирцев 2 сентября, рассказывает Atas.info.
Сегодня, 08:16