Сам инцидент произошел в школе №202 во время празднования Дня знаний. Ученице пятого класса стало плохо на линейке. Она обратилась за помощью к классному руководителю, а педагог попросила отойти ее в тенёк. Не успев это сделать, девочка потеряла сознание. При падении она ударилась головой о железный турник, о чем заявляли очевидцы.