Сам инцидент произошел в школе №202 во время празднования Дня знаний. Ученице пятого класса стало плохо на линейке. Она обратилась за помощью к классному руководителю, а педагог попросила отойти ее в тенёк. Не успев это сделать, девочка потеряла сознание. При падении она ударилась головой о железный турник, о чем заявляли очевидцы.
Ребенка увезли в больницу. Врачи диагностировали сотрясение мозга. Сегодня, во время брифинга с журналистами, начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев заявил, что по фату падения школьницы в обморок началась проверка.
«Сегодня работает группа, созданная в департаменте по изучению этой ситуации. До конца дня мы получим соответствующий материал», - уточнил начальник департамента.
Кроме того, эту информацию подтвердил и мэр Анатолий Локоть. Глава города объяснил, что любой подобный случай рассматривается как ЧП.
«Мы уделяем всем этому особое внимание. Каждый такой случай рассматривается как ЧП. Далеко не всегда здесь ответственность только педагога. Причины (падения) могут быть разными. В любом случае разберемся», - заявил градоначальник во время брифинга.
Напомним, ранее девушка чуть не потеряла сознание в длинной очереди в «Почте России» в Новосибирске. Сибирячке потребовалась скорая помощь, а работу отделения еще и остановили до приезда медиков – на 10-15 минут.