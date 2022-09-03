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Самое опасное место: турист рассказал о месте гибели альпинистов из Новосибирска

Сегодня, 19:35
Фото: Камчатка Инфо / ВК
Друг гида Андрея М, который мог вести группу туристов на восхождение вулкана на Камчатке, назвал то место самым опасным – там погибли альпинисты из Новосибирска.

Мужчина рассказал Сиб.фм, что туристическая программа считается очень сложной. На спуске происходит множество трагедий, потом что там сыпучий рельеф.

В последний раз он виделся со своим другом незадолго до его поездки на Камчатку. Однако он не знает точно, находился ли там его приятель. 

Напомним, что пятеро туристов из Новосибирска 3 сентября сорвались в пропасть с высоты 4158 метров и погибли на Ключевском вулкане на Камчатке. К остальным сейчас направляются спасатели, но добираться до них они будут до завтрашнего дня.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Россия#Новосибирск#Погиб
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