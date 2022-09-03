Самое опасное место: турист рассказал о месте гибели альпинистов из Новосибирска

Мужчина рассказал Сиб.фм, что туристическая программа считается очень сложной. На спуске происходит множество трагедий, потом что там сыпучий рельеф.
В последний раз он виделся со своим другом незадолго до его поездки на Камчатку. Однако он не знает точно, находился ли там его приятель.
Напомним, что пятеро туристов из Новосибирска 3 сентября сорвались в пропасть с высоты 4158 метров и погибли на Ключевском вулкане на Камчатке. К остальным сейчас направляются спасатели, но добираться до них они будут до завтрашнего дня.