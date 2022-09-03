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Туристическая фирма из Новосибирска организовала смертельное восхождение на Камчатке

Сегодня, 19:58
Фото: Extreme Time / VK
Фото из поста с анонсом восхождения на вулкан на Камчатке.
Туристическая фирма «Extreme Time» из Новосибирска могла организовать программу восхождения альпинистов на Ключевской вулкан на Камчатке, где погибли пять человек.

Организация незадолго до этого выкладывала посты с анонсами о экстремальном восхождении на одно из самых опасных мест на Камчатке. Путешествие началось 1 сентября и должно было завершиться 13 сентября. 

Стоимость восхождения составляла от 72 до 80 тысяч рублей, но нигде не предупреждали, что все это может закончится смертью. 

Офис «Extreme Time» расположен на улице Немировича-Данченко в Новосибирска, но на звонки там никто не отвечает. 

Напомним, что пятеро туристов из Новосибирска сорвались в пропасть с высоты 4158 метров и погибли на Ключевском вулкане на Камчатке. Двое пострадали – один без сознания, а другой с переломом ноги. Самое страшное еще впереди, ведь выжившим придется ждать спасателей до 4 сентября, потому что те будут добираться до них с высоты 3000 метров пешком, так как вертолет выше не полетит.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Погиб
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