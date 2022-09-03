Туристическая фирма из Новосибирска организовала смертельное восхождение на Камчатке

Напомним, что пятеро туристов из Новосибирска сорвались в пропасть с высоты 4158 метров и погибли на Ключевском вулкане на Камчатке. Двое пострадали – один без сознания, а другой с переломом ноги. Самое страшное еще впереди, ведь выжившим придется ждать спасателей до 4 сентября, потому что те будут добираться до них с высоты 3000 метров пешком, так как вертолет выше не полетит.