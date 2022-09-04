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Турист из Новосибирска, покоривший Эверест, прокомментировал трагедию на Камчатке

Сегодня, 16:02
Фото: 1MI
Покоривший Эверест турист Новосибирска Константин Суходеев высказался о трагедии, произошедшей на Камчатке, где с вулкана упала группа туристов.
Сюжет
Смерть

По предварительной версии, на вулкане Ключевой сопки погибли 5 человек – группы двигались в связке на высоте 4 тысячи километров. Позже шестой турист скончался в палатке. 

Горный турист Суходеев объяснил, что пока рано говорить об истинных причинах смерти. К трагедии могло привести как срыв связок, так и камнепад или сход лавины. К тому же, туристы двигались по ледяной горе, где удержаться достаточно трудно. 

«Когда связка начинает «улетать», остальные должны успеть среагировать и зарубиться — но в зависимости от того, какая поверхность, предпринимаются разные действия. Может, это была такая поверхность, где нельзя задержаться... Возможно, одна связка зацепила другую, и поэтому произошло падение», — прокомментировал Сиб.фм сибиряк.
#Эмилия Каплунская#Происшествия#Общество#Спорт#Смерть#2022#Новосибирск#Россия
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