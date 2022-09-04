Среди погибших на вулкане Камчатки не было туристов из Новосибирска

На вулкан Ключевская сопка на Камчатке отправились 12 туристов из Алтайского, Приморского и Камчатского края, а также из Москвы, Новосибирской и Владимирской области. В турпоход они вышли 1 сентября. Организатором восхождения стала новосибирская компания «Extreme Time», о чем свидетельствовали источники федеральных каналов.
По предварительным данным, туристы двигались по вулкану в связках по три человека. Добравшись до высоты 4 тысячи метров, один из альпинистов сорвался вниз, потянув за собой других людей. Практически одновременно за ними с горы рухнула еще одна группа туристов.
Telegram-канал Baza утверждает, что погибших альпинистов из Новосибирска среди них не было. Однако эта информация пока официально не подтверждена. Сейчас известно о шести погибших:
Также СМИ сообщает, что спустя несколько часов после трагедии, двое туристов добрались до домика охотника и вызвали подмогу. Другие четыре человека ожидали спасателей в палатках. У одного из них зафиксирован перелом ноги.