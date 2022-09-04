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Среди погибших на вулкане Камчатки не было туристов из Новосибирска

Сегодня, 14:17
Фото: 1MI
В Камчатском крае на вулкане произошла трагедия, в которой погибли шесть туристов из разных регионов России. Телеграм-канал Baza заявил о том, что среди них не было погибших из Новосибирска.
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Смерть

На вулкан Ключевская сопка на Камчатке отправились 12 туристов из Алтайского, Приморского и Камчатского края, а также из Москвы, Новосибирской и Владимирской области. В турпоход они вышли 1 сентября. Организатором восхождения стала новосибирская компания «Extreme Time», о чем свидетельствовали источники федеральных каналов.

По предварительным данным, туристы двигались по вулкану в связках по три человека. Добравшись до высоты 4 тысячи метров, один из альпинистов сорвался вниз, потянув за собой других людей. Практически одновременно за ними с горы рухнула еще одна группа туристов. 

Telegram-канал Baza утверждает, что погибших альпинистов из Новосибирска среди них не было. Однако эта информация пока официально не подтверждена. Сейчас известно о шести погибших:

  • Селяничев Павел, 38 лет (Москва)
  • Соловьев Максим, 34 года (Гусь-Хрустальный) 
  • Косюк Екатерина, 28 лет (Москва)
  • Гутор Андрей, 34 года (Москва)
  • Жиловачик Александр, 31 год (Камень-на-Оби)
  • Сорокин Евгений (Электросталь)

Также СМИ сообщает, что спустя несколько часов после трагедии, двое туристов добрались до домика охотника и вызвали подмогу. Другие четыре человека ожидали спасателей в палатках. У одного из них зафиксирован перелом ноги. 

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Общество#Криминал#Смерть#Новосибирская область#2022#Новосибирск#Россия
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