По словам одного из дачников, останки животных издают ужасный запах, которым дышат люди. Недалеко от «находки» гуляют дети, грибники и бездомные собаки, которые растаскивают туши по всей территории.
С каждым днем мясо тухнет все больше и в нем уже поселились черви. Туши животных нашли 25 августа, но до сих пор ответственные лица не исправили ситуацию, сообщают «Родные берега».
На момент публикации новости в прокуратуре региона не прокомментировали ситуацию со свалкой опасных туш. Дачники хотят добиться справедливости и, наконец, избавиться от ужасного запаха вокруг.