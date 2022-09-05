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Свалка тухлого мяса смердит в лесу под Новосибирском

Сегодня, 16:09
Фото: предоставлено Леонидом Цибизовым, Родные берега

Кучи гниющего мяса обнаружили дачники под Новосибирском

Недалеко от Барышевского сельсовета Новосибирской области дачники из СНТ «Строитель» случайно нашли в лесу три 80-литровых пакета, в которых было тухлое мясо животных.

По словам одного из дачников, останки животных издают ужасный запах, которым дышат люди. Недалеко от «находки» гуляют дети, грибники и бездомные собаки, которые растаскивают туши по всей территории. 

С каждым днем мясо тухнет все больше и в нем уже поселились черви. Туши животных нашли 25 августа, но до сих пор ответственные лица не исправили ситуацию, сообщают «Родные берега».

Фото: предоставлено Леонидом Цибизовым, Родные берега

На момент публикации новости в прокуратуре региона не прокомментировали ситуацию со свалкой опасных туш. Дачники хотят добиться справедливости и, наконец, избавиться от ужасного запаха вокруг. 

#Эмилия Каплунская#Экология#Общество#Происшествия#Животные#Новосибирская область#2022#Новосибирск
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