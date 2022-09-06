Новосибирский страховщик рассказала о возможных выплатах погибшим туристам

По словам главы страхового агентства «СибПрайм» Натальи Лахиной, не во всех случаях семьи погибших и травмированные туристы могут претендовать на крупные компенсации. Есть страховка на лечение и на возмещение при несчастных случаях (смерти, инвалидности и т.д). Последняя является добровольной и оформляется не каждому. К тому же, многие ради экономии покупают дешевую страховку, за которую получают копейки, пишет Сиб.фм.
Также специалист отметила, что некоторое турфирмы обязуют туристов покупать страховку, либо сами это организуют. Тогда можно рассчитывать на хорошие выплаты. Жизнь считается бесценной и, чтобы получить больше миллиона, нужно доказать нуждаемость справками. При этом риск смерти подразумевает 100% страхового покрытия.
«Получается, чем больше покрытие, тем больше выплата при травме», - комментирует руководитель «СибПрайма».
Также Наталья Лахина отметила, что эти выплаты не облагаются никакими налогами и выплачиваются в течение 2 недель.