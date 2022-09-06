Новосибирский страховщик рассказала о возможных выплатах погибшим туристам

По словам главы страхового агентства «СибПрайм» Натальи Лахиной, не во всех случаях семьи погибших и травмированные туристы могут претендовать на крупные компенсации. Есть страховка на лечение и на возмещение при несчастных случаях (смерти, инвалидности и т.д). Последняя является добровольной и оформляется не каждому. К тому же, многие ради экономии покупают дешевую страховку, за которую получают копейки, пишет Сиб.фм.