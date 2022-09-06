Медицинские работники предостерегают не прибегать к таким самоудовлетворениям – это может привести к серьезными травмам и даже смерти. У мужчин чаще всего такое происходит из-за комплексов и проблем с эрекцией, а вот женщины просто экспериментируют для получения оргазма.