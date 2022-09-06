Хирург рассказал МК-Новосибирск, что люди в поисках сексуального удовлетворения часто засовывают в себя разные предметы, несмотря на то, что есть сексшоп. У девушек ему приходилось вынимать – лежащие поперек фаллоимитаторы, а его коллеги доставали крышки от дезодорантов и большие свечи.
Самые странные предметы, которые доставали хирурги из женских половых органов – это фаллоимитаторы гигантских размеров, кухонные принадлежности, рыбу и бюстик исторической личности. Однако был самый необычный случай, когда из девушки достали три кнопочных телефона Nokia – ей нравилось, как они вибрируют.
Мужчины даже чаще попадают на операционный стол из-за инородных предметов в прямой кишке. Был случай, когда сельчанин из металлического штыря и кусков резины сделал себе самодельный фаллоимитатор, который в нем застрял. Также у пациентов мужского пола находили – двухсторонний дилдо, деревянную скалку, черенок от лопаты, флаконы бритвы Gillette, бутылки, стаканы, толкушки для картошки, лампочки.
Медицинские работники предостерегают не прибегать к таким самоудовлетворениям – это может привести к серьезными травмам и даже смерти. У мужчин чаще всего такое происходит из-за комплексов и проблем с эрекцией, а вот женщины просто экспериментируют для получения оргазма.