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Новосибирец лишился автомобиля, который он прятал от бывшей жены

Сегодня, 12:57

У мужчины из Новосибирска забрали автомобиль, который он прятал от бывшей жены

Приставы УФССП по Новосибирской области помогли вернуть бывшей жене машину, которую от нее прятал экс-муж.
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2022

По сообщению ведомства, сибирячке вернули автомобиль Honda Stream. Судебные приставы нашли местонахождение машины – она была в Ленинском районе города. 

Оказалось, что бывший муж женщины прятал ее в одном из дворов. В итоге авто эвакуировали и отдали новой хозяйке.  

Напомним, ранее житель Амстердама перевел 650 тысяч рублей алиментов своей дочке в Новосибирск. Судебный пристав связался с мужчиной через портал "Госуслуги". Удивительно, но должник обрадовался, передал все свои контакты приставу-исполнителю, поблагодарил его за работу и через три дня полностью погасил задолженность. 

#Эмилия Каплунская#Транспорт#Общество#2022#Новосибирск#Машина
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