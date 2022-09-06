Новосибирец лишился автомобиля, который он прятал от бывшей жены

Напомним, ранее житель Амстердама перевел 650 тысяч рублей алиментов своей дочке в Новосибирск. Судебный пристав связался с мужчиной через портал "Госуслуги". Удивительно, но должник обрадовался, передал все свои контакты приставу-исполнителю, поблагодарил его за работу и через три дня полностью погасил задолженность.