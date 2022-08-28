Житель Амстердама перевел 650 тысяч рублей алиментов своей дочке в Новосибирск

Исполнительное производство в отношении 43-летнего жителя Новосибирска было возбуждено по заявлению его бывшей супруги, которая захотела получить выплаты по алиментам, однако не знала, где именно сейчас живет должник. В заявлении место жительство было указано как "Нидерланды, Амстердам".
Судебный пристав связался с мужчиной через портал "Госуслуги". Удивительно, но должник обрадовался, передал все свои контакты приставу-исполнителю, поблагодарил его за работу и через три дня полностью погасил задолженность, рассказали в пресс-службе ведомства.