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Житель Амстердама перевел 650 тысяч рублей алиментов своей дочке в Новосибирск

Сегодня, 17:21
Фото: 1MI
Судебным приставам удалось найти жителя Нидерландов, который накопил 650 тысяч задолженности по алиментам своей трехлетней дочери, которая живет в Новосибирске. Поразительно, что мужчина охотно согласился погасить долг
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Дети

Исполнительное производство в отношении 43-летнего жителя Новосибирска было возбуждено по заявлению его бывшей супруги, которая захотела получить выплаты по алиментам, однако не знала, где именно сейчас живет должник. В заявлении место жительство было указано как "Нидерланды, Амстердам".

Судебный пристав связался с мужчиной через портал "Госуслуги". Удивительно, но должник обрадовался, передал все свои контакты приставу-исполнителю, поблагодарил его за работу и через три дня полностью погасил задолженность, рассказали в пресс-службе ведомства. 

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#Общество#Дети#Алименты#Долг#Приставы
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