Прохожий отбил бизнесмена с сумкой денег от грабителей в Новосибирске

Грабители выследили у здания вокзала «Новосибирск-Восточный» 47-летнего предпринимателя, который нес сумку с 2 млн рублей. Угрожая пистолетом, они пытались отнять наличку, но тут в их планы вмешался неравнодушный прохожий. Он смело отбил бизнесмена и его деньги от воришек.