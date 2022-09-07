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Прохожий отбил бизнесмена с сумкой денег от грабителей в Новосибирске

Сегодня, 08:25
Фото: УТ МВД РФ по Сибирскому федеральному округу
Полицейские поймали банду, устроившую разбойное нападение на бизнесмена у ЖД вокзала в Новосибирске. Об этом сообщили в УТ МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.
Сюжет
Полиция

Грабители выследили у здания вокзала «Новосибирск-Восточный» 47-летнего предпринимателя, который нес сумку с 2 млн рублей. Угрожая пистолетом, они пытались отнять наличку, но тут в их планы вмешался неравнодушный прохожий. Он смело отбил бизнесмена и его деньги от воришек.

По данным транспортной полиции, задержать подозреваемых помогли бойцы ОМОН Росгвардии. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 23 до 42 лет. Они продумывали план нападения 2 недели. 

Сейчас разбойники задержаны и взяты под стражу. Их отправили до расследования в СИЗО №1 Новосибирска.

Фото: УТ МВД РФ по Сибирскому федеральному округу
#Алина Шефер#Криминал#Новосибирск#Полиция#Грабители#Видео
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